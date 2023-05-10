В Тольятти виновник ДТП выплатил компенсацию морального вреда мужчине с закрытыми переломами

Виновник ДТП не торопился исполнять решение суда. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Тольятти наехал на иномарку, у которой был включен сигнал аварийной остановки, из-за чего пострадал рядом стоявший мужчина. Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пешехода.

— Мужчина вызвался помочь владелице иномарки заменить спущенное колесо, после этого в автомобиль и влетел виновник ДТП. Врачи диагностировали у мужчины закрытые переломы, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд назначил тольяттинцу ограничение свободы на 6 месяцев и обязал его выплатить моральный вред в размере 80 тысяч рублей. Однако виновник ДТП не торопился исполнять решение суда. Тогда с него взыскали исполнительский сбор свыше пяти тысяч рублей.

Также судебные приставы наложили арест на денежные средства должника, находящиеся в кредитных организациях. Только после этого мужчина полностью компенсировал моральный вред и оплатил исполнительский сбор.

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