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НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:31

Маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Самарской области

Трагедия произошла 8 мая в Клявлинском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Огонь охватил участок площадью 70 квадратных метров

Огонь охватил участок площадью 70 квадратных метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 8 мая 2023 года, в Самарской области произошла трагедия. Пожар, вспыхнувший в частном доме, унес жизнь маленького ребенка. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Происшествие произошло в деревне Петровка Клявлинского района. Возгорание случилось в частном доме на улице Ново-Садовой. Информация о ЧП поступила на пульт в 15:23.

– Огонь охватил частный дом на площади 70 квадратных метров. В 16:20 пожар был локализован, в 16:45 – ликвидирован, – пояснили в областном ГУ МЧС.

К сожалению, не обошлось без жертв – в результате пожара погиб ребенок 2018 года рождения. Наиболее вероятная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

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