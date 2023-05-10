Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в 2023 году создали в Самаре

Специальный штаб проследит за выборами 10 сентября 2023 года / Фото: op63.ru

В Самарской области создали штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. Такое решение было принято на заседании совета общественной палаты региона.

В состав штаба вошли члены общественной палаты, представители комитета «За честные выборы», ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека, местного отделения ассоциации юристов России, СМИ. Всего – 15 человек. Однако, не исключено, что в штаб по мере необходимости могут включить и других экспертов.

Одной из основных задач штаба станет координация работы общественных наблюдателей в дни голосования. Те, в свою очередь, будут стоять на защите прав всех избирателей – контролировать соблюдение избирательного законодательства.

Напомним, в 2023 году единый день голосования намечен на 10 сентября. В эту дату состоятся выборы губернатора Самарской области, депутатов думы Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов собраний представителей сельских поселений в 15 муниципалитетах региона.

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