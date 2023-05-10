В День Победы в «Космопорте» пели военные песни и учились создавать журавлей

Фото: ТРК «Космопорт»

Кроме парада Победы на площади Куйбышева, в городе отгремело еще одно большое мероприятие. В ТРК «Космопорт» 9 мая отметили с размахом.

Песни военных лет, вальс вместе с гостями торгового комплекса, угощение кашей и мастер-класс – настоящий патриотический фестиваль для разных поколений, на котором каждый, несмотря на возраст, смог пропитаться атмосферой Великой Победы!

Для гостей ТРК в этот день прошла экскурсия «Творчество в годы Войны», мастер-класс по созданию журавлей и цветов, интерактивный спектакль и другие мероприятия.

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