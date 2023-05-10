В «Космопорте» открылся магазин Ecru

Фото: ТРК «Космопорт»

10 мая 2023 года открыл свои двери для самарских покупателей новый магазин Ecru, который должен стать достойной заменой бренда BERSHKA. Крупноформатный магазин Ecru с расширенным ассортиментом мужской и женской одежды, аксессуаров открылся в ТРК Космопорт.

ECRU представляет особое нестандартное видение современной уличной моды. Вдохновленный ритмом больших городов, бренд предлагает коллекции одежды, обуви и аксессуаров для тех, кто хочет выражать себя и свою индивидуальность.

В своих соцсетях торговый комплекс выложил первый обзор на коллекцию нового бренд.

Подробнее на страничках ТРК «Космопорт» в соцсетях: https://vk.com/cosmoport_s, https://t.me/cosmoportmall.

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