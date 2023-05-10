Дмитрий Азаров дал поручения по развитию поселка Черновский в Волжском районе

Глава региона пообщался с местными жителями и узнал волнующие их вопросы / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочей поездкой Волжский район. Он вместе с жителями осмотрел соцобъекты сельского поселения Черновский и оценил развитие скита во имя Святого Духа Самарского Иверского женского монастыря.

Так, родители воспитанников воскресной школы «Свечечка» попросили главу региона помочь с ремонтом здания школы искусств № 1, которое было построено в 1965 году. Сейчас там занимаются 247 детей, однако пространства для занятий не хватает. Также недостаточно мест для хранения инструментов. Само здание находится в плачевном состоянии.

Дмитрий Азаров потребовал от главы Черновского Алексея Кузнецова доложить о ситуации и вариантах решения проблемы. Тот заявил, что под школу искусств рассматривают три объекта, однако нормам соответствует только один – бывший детский сад. Двухэтажное здание сейчас простаивает. Оно находится в полузаброшенном состоянии, но аварийным не признано. Необходим ремонт.

- Если вас этот вариант устраивает, то вполне можно рассмотреть его. Переговорю с главой Волжского района, пусть делают дефектовку, посчитают. Решаемая задача, - сказал педагогам и родителям губернатор.

Осмотрел Дмитрий Азаров и среднюю школу имени В.Д. Левина, которая тоже была построена 58 лет назад. Зданию требуется ремонт, основные проблемы – фундамент, протечка крыши, старые коммуникации. В 2023 году район подаст заявку для получения финансирования по федеральной программе. В рамках обновления здания планируется сделать современное помещение под школьный музей.

В скором времени в Черновском преобразится и местный Дом культуры. Его приводят в порядок по нацпроекту «Культура». В здании появятся современные танцевальные классы, библиотека, сцены и концертные залы, детская игровая зона.

Среди других вопросов, которые глава региона обсудил с жителями Черновского, - благоустройство поселка и транспортное сообщение. Дмитрий Азаров поручил главе района взять в отработку все поступившие от жителей обращения.

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