Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 10 мая 2023 года

5 пациентов продолжают лечение в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще 97 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Пятеро пациентов продолжают лечение в больницах. Информацию в среду, 10 мая 2023 года. сообщили в региональном оперштабе. Рассказываем, в каких населенных пунктах обнаружили новые случаи заболевания.

В Самаре коронавирусом заболел 61 человек, в Тольятти 16. В Сызрани обнаружили восемь случаев, в Новокуйбышевске четыре, в Жигулевске и Октябрьске – по три, в Шигонском районе и Кинеле – по одному.

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 9 678 742 жителей губернии. 8 291 человек скончался, в том числе 1 – за прошедшие сутки.