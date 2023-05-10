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НовостиОбщество10 мая 2023 13:15

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 10 мая 2023 года

За прошедшие сутки болезнь подхватили 97 человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
5 пациентов продолжают лечение в больницах

5 пациентов продолжают лечение в больницах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще 97 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Пятеро пациентов продолжают лечение в больницах. Информацию в среду, 10 мая 2023 года. сообщили в региональном оперштабе. Рассказываем, в каких населенных пунктах обнаружили новые случаи заболевания.

В Самаре коронавирусом заболел 61 человек, в Тольятти 16. В Сызрани обнаружили восемь случаев, в Новокуйбышевске четыре, в Жигулевске и Октябрьске – по три, в Шигонском районе и Кинеле – по одному.

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 9 678 742 жителей губернии. 8 291 человек скончался, в том числе 1 – за прошедшие сутки.