Полиция начала проверку из-за падения трехлетней девочки из окна дома в Самаре

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции прокомментировали происшествие с участием трехлетней девочки в микрорайоне Крутые Ключи. В среду, 10 мая 2023 года, малышка выпала из окна одного из домов.

- По факту травмирования трехлетнего ребенка при падении из окна сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, по предварительной информации, малышка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Та не выдержала ее веса, и они вместе упали вниз. К счастью, ребенок выжил. Его увезли в больницу. Насколько серьезные травмы получила девочка, пока не сообщается.

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