День армянской культуры отметят в Самаре 11 мая 2023 года

Гостей праздника ждет насыщенная программа Фото: администрация Самары

В четверг, 11 мая 2023 года, в Самаре пройдет День армянской культуры. Его отметят в библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начало мероприятия намечено на полдень. В 12:30 состоится телемост Самара – Спитак по теме «Герои и наставники». Его участниками станут воспитанники, учителя и администрации школ.

На 14:00 запланирована лекция «Армяне Самары: этнографические заметки», на 14:30 – поэтический марафон «Армении святая суть» и открытие художественной выставки «Армения в красках». В 16:00 пройдут творческое занятие по изготовлению броши «Гранат» и мастер-класс резьбы по дереву.

С 18:30 до 20:00 состоится концерт «Звуки Армении». В нем примут участие Артем Тер-Оганисян, Роза Степанян, Анна Авакян, ансамбль танца Розанны Арутюнян, Мнацаканов и другие гости.

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