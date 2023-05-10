В Самарской области пройдет обучение для предпринимателей в сфере креативных индустрий и моды

Участников ждут модные гастроли и акселерационный курс

В июне 2023 года в Самарской области пройдет образовательная программа для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий и моды. Ее организатором выступает областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» совместно с партнером программы - Институтом развития модной индустрии Beinopen. Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Развитие креативных индустрий мы определили как одно из стратегических направлений. Самарская область стремится использовать все возможности для развития бизнеса в творческой среде. Для этого мы запускаем сразу несколько проектов, направленных на активную поддержку и помощь в продвижении креативных проектов, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках программы 5-6 июня состоится двухдневный образовательный интенсив «модные гастроли». Он пройдет в Самаре. Участники узнают о трендах и эффективных инструментах, необходимых для создания востребованного и современного продукта.

8 июня в региональном центре «Мой бизнес» начнется акселерационный курс. Программа включает в себя лекции, консультации участников с экспертами и совместную практическую работу. По итогам мероприятия 5 брендов смогут получить индивидуальные консультации. Им также окажут следующие услуги на выбор: проработка брендинга, ассортимента или социальных сетей.

Зарегистрироваться на модные гастроли и акселерационный курс можно здесь.