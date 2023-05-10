В Нижегородской области построили алюминиевый мост при помощи самарского металла

Мост стал вторым в стране, который был построен с использованием самарского металла. Фото: АО "СМЗ"

6 мая 2023 года в Нижегородской области состоялось открытие пешеходного моста, который был построен при помощи самарского металла. Он появился в городе Бор. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского металлургического завода.

– Мы рады, что использование алюминия в мостостроении сегодня приобретает все большую популярность. Алюминий – уникальный металл, благодаря которому удается не только достичь значительного снижения веса конструкции и увеличить срок службы, но также сделать объект более оригинальным, иногда даже футуристическим за счет создания сложных архитектурных форм, – поделился директор по развитию бизнеса и новых технологий АО «СМЗ» Александр Дриц.

Протяженность моста составляет 121 метр, вес – 62 тонны. Он в три раза легче мостов, изготовленных из стали. Несущие элементы пролетного строения этого объекта состоят из плит алюминиевого сплава 1565ч. Он был разработан и запатентован АО «СМЗ» совместно с «Курчатовским институтом ЦИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ».

Отмечается, что мост в Нижегородской области – второй в стране, который был построен при помощи самарского металла. Ранее подобный объект был построен там же – его возвели в 2017 году.