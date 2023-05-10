В Самарской области большегрузам запретят ездить по трассе М-5 летом 2023 года

Временное ограничение начнет действовать 5 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 5 июня 2023 года введут новое ограничение на трассе М-5 «Урал». По пятницам и воскресеньям здесь запретят ездить большегрузам. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Ограничение будет действовать для транспорта общей массой свыше 3,5 тонн на участке от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км). Проезд будет закрыт в период с 12:00 до 22:00 часов по местному времени. По пятницам нельзя будет проехать в сторону Москвы, по воскресеньям – в сторону Самары, – пояснили в «Поволжуправтодоре».

Такие меры приняты в связи высокой загрузкой трассы в районе Жигулевской ГЭС. Объехать участок можно будет по следующим дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-229 Самара-Волгоград (исключая участок км 44 - км 45), Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск.

Отмечается, что ограничения будут перенесены с 11 на 12 июня 2023 года. Такое решение принято из-за праздничных выходных.

Новые правила будут действовать до 27 августа.

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