Жители Самарской области стали чаще питаться в ресторанах и путешествовать в 2023 году

Многие самарцы стали чаще заказывать готовую еду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области вырос объем платных услуг. Изменения затронули сферы культуры, развлечений, гостеприимства, общественного питания. Жители региона стали чаще заказывать еду и питаться в кафе и ресторанах. В результате оборот общественного питания за первые два месяца вырос на 11,3%.

– Бизнес адаптируется к этим процессам. Так, один из федеральных продавцов электроники и бытовой техники снизил число торговых точек в нашем регионе. При этом растет спрос на туристические, развлекательные и бытовые услуги, – рассказал заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.

Отмечается, что в январе-феврале объем гостиничных услуг вырос на 31,5% в сравнении с прошлым годом, объем санаторно-курортных услуг — на 15,8%.

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