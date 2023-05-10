В Самарской области сотрудников ГИБДД поймали на взятках от директора фирмы

Оперативники уже лишились работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Кошкинского района лишились работы из-за подозрений во взяточничестве. Предполагается, что они брали взятки от директора фирмы. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Под подозрением оказались командир отделения ГИБДД по Кошкинскому району и старший государственный инспектор безопасности дорожного движения. Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2022 года они получили от директора организации 160 тысяч рублей. За деньги полицейские пропускали грузовой транспорт на территорию муниципалитета. Помимо этого, сотрудники ГИБДД обещали оказать содействие в получении таких же «услуг» в Елховском районе.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 291.1 УК (обещание посредничества во взяточничестве). Ведется следствие. Оба сотрудника уволены в связи с утратой доверия.

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