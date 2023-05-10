Юный петербуржец предстанет перед судом в Самаре за мошенничество при продаже кроссовок

Мошеннику удалось заработать 45 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 19-летнего жителя Санкт-Петербурга. Молодого человека обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Парень решил заработать при продаже кроссовок. Следствие полагает, что он купил доступ к аккаунту по продаже спортивной обуви. С мая по июнь 2022 года молодой человек активно общался с покупателями, договорился о покупках. В дальнейшем клиенты оплачивали обувь, однако товар так и не получили, а «продавец» переставал выходить на связь. Причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье 159 (мошенничество). Материалы уже переданы в Промышленный районный суд.

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