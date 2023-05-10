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НовостиПроисшествия10 мая 2023 17:14

Юный петербуржец предстанет перед судом в Самаре за мошенничество при продаже кроссовок

Молодой человек брал деньги за товар, но обувь клиентам не высылал
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мошеннику удалось заработать 45 тысяч рублей

Мошеннику удалось заработать 45 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 19-летнего жителя Санкт-Петербурга. Молодого человека обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Парень решил заработать при продаже кроссовок. Следствие полагает, что он купил доступ к аккаунту по продаже спортивной обуви. С мая по июнь 2022 года молодой человек активно общался с покупателями, договорился о покупках. В дальнейшем клиенты оплачивали обувь, однако товар так и не получили, а «продавец» переставал выходить на связь. Причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье 159 (мошенничество). Материалы уже переданы в Промышленный районный суд.

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