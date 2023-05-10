В Самаре сотрудник автосервиса угнал иномарку клиента и въехал в столб

Недавно суд вынес угонщику приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор работнику автосервиса. Мужчина угнал иномарку клиента и устроил ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Самарец работал в автосервисе мастером. В прошлом году клиент пригнал к нему свой «Форд Фокус». Мужчина решил воспользоваться ситуацией и угнал иномарку, чтобы покататься по улицам Сызрани и Октябрьска. Поездка продолжалась недолго – угонщик въехал в столб ЛЭП, после чего его задержали сотрудники ДПС.

Помимо этого, в ноябре 2022 года мужчина ограбил пенсионерку в Кировском районе. Он вырвал у женщины сумку и скрылся.

В отношении мастера возбудили уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья), ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Суд приговорил его к 1 году колонии общего режима.

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