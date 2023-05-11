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НовостиПроисшествия11 мая 2023 4:05

Жительница Самарской области хотела заработать на бирже и лишилась 1,5 млн рублей

Женщина перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций
Ирина СИНЕГУБОВА
После перевода собеседник перестал выходить на связь.

После перевода собеседник перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани Самарской области 52-летняя местная жительница, которая работает администратором в одной из компаний, перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей.

— Женщине в мессенджере написал незнакомец, который предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Предложение заинтересовало жительницу Сызрани, и она согласилась. Получив инструкции от «специалиста», она перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций. В результате мошенники получили 1 миллиона 450 тысяч рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных предложений надо прервать разговор.

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