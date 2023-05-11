Жительница Самарской области хотела заработать на бирже и лишилась 1,5 млн рублей

После перевода собеседник перестал выходить на связь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сызрани Самарской области 52-летняя местная жительница, которая работает администратором в одной из компаний, перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей.
— Женщине в мессенджере написал незнакомец, который предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Предложение заинтересовало жительницу Сызрани, и она согласилась. Получив инструкции от «специалиста», она перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций. В результате мошенники получили 1 миллиона 450 тысяч рублей.
После перевода собеседник перестал выходить на связь. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных предложений надо прервать разговор.
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