Жительница Самарской области хотела заработать на бирже и лишилась 1,5 млн рублей

После перевода собеседник перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани Самарской области 52-летняя местная жительница, которая работает администратором в одной из компаний, перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей.

— Женщине в мессенджере написал незнакомец, который предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Предложение заинтересовало жительницу Сызрани, и она согласилась. Получив инструкции от «специалиста», она перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций. В результате мошенники получили 1 миллиона 450 тысяч рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных предложений надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.