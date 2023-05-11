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НовостиОбщество11 мая 2023 4:25

В Самаре 32% жителей не могут позволить себе отпуск в 2023 году

Причина состоит в отсутствии денег
Ирина СИНЕГУБОВА
Среднестатистический самарец готов потратить на недельный отдых 43 тысячи рублей.

Среднестатистический самарец готов потратить на недельный отдых 43 тысячи рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, у 32% жителей Самары нет денег на отпуск в этом году, а среднестатистический самарец готов потратить на недельный отдых 43 тысячи рублей.

А вот сумма на идеальный семидневный отпуск на одного человека, по мнению самарцев, составляет 144 тысяч рублей. Женские запросы оказались скромнее мужских. Так, и для реального, и для идеального отпуска мужчинам нужно больше, чем женщинам.

Также сервис выявил и другую зависимость: с увеличением возраста респондентов, уменьшается их отпускной бюджет, поэтому им нужно меньше для отпуска мечты. И обратная тенденция: отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тысяч рублей, а запросы к отпуску мечты чуть снизились. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось и вернулось к уровню 2021 года.

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