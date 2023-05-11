Осужденные поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы в колониях Самарской области

На территориях возложили цветы к монументам и памятным доскам в честь Героев. Фото: УФСИН по Самарской области

В исправительных учреждениях Самарской области прошли мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с сотрудниками в них участвовали и осужденные.

— Руководство исправительных учреждений организовало для осужденных просмотр парадов в Москве и Самаре, а также художественных и документальных фильмов о войне, — рассказали в УФСИН по Самарской области.

На территориях возложили цветы к монументам и памятным доскам в честь Героев Великой Отечественной войны. Прошли шествия «Бессмертного полка», концерты художественной самодеятельности. В исправительной колонии № 15 женщины поучаствовали в конкурсах стенгазет и поделок, акциях «Георгиевская лента» и «Открытка Победы».

А в исправительной колонии № 28 осужденные исполняли солдатские песни и стихи, была организована и выставка «Города воинской славы России». Во многих СИЗО была полевая кухня, где каждый желающий мог попробовать армейскую еду.

В СИЗО-4 сотрудникам вручили первые офицерские звания и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а дети сотрудников получили дипломы и подарки за участие в конкурсе рисунка, посвященного Дню Победы.

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