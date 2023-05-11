В Самарской области конфликт из-за женщины между мужчинами перерос в ножевое ранение

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске мужчина искал свою знакомую в общежитии, и как ему показалось, он услышал ее голос в одной из комнат знакомого. В результате разборок он ударил приятеля ножом.

— В медицинское учреждение с ул. Морквашинской доставили 48-летнего местного жителя с ножевым ранением брюшной полости. Очевидцы сообщили личные данные напавшего мужчины, полицейские узнали своего подучетного, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, на следующий день его задержали на одной из улиц города. Мужчина признал вину. Как выяснилось, когда он постучал в дверь, хозяин комнаты ответил ему матом, что у него никого нет. Словесный конфликт перерос в потасовку.

В результате разъяренный гость достал из своей сумки нож, ударил мужчину в живот и скрылся с места происшествия. Сейчас возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.