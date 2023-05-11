В Самаре топливная компания накопила задолженность по штрафам ГИБДД в 400 тысяч рублей

Чтобы не нести дополнительные финансовые потери, руководство компании оплатило задолженность.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре у топливной компании образовалась задолженность в размере 400 тысяч рублей по штрафам ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Долг был погашен полностью только после действий судебных приставов.
— Руководство топливной компании не погасило задолженность по штрафам в установленные сроки. Поэтому были возбуждены исполнительные производства, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы направили в адрес должника требование о явке в отделение. На приеме представитель организации получил постановления о возбуждении исполнительных производств.
Чтобы не нести дополнительные финансовые потери, руководство компании сразу же оплатило задолженность в полном объеме.
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