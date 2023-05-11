Перебегавшая дорогу женщина попала под машину у Кировского рынка в Самаре 10 мая 2023

Женщина угодила под колеса автомобиля Kia Фото: скриншот с видео

Вечером в среду, 10 мая 2023 года, в районе Кировского рынка в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Там в 18:50 водитель на Kia сбил перебегавшую дорогу женщину. Момент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов.

На кадрах видно, как женщина и мужчина стоят у трамвайных путей, потом они решают пересечь проезжую часть. Некоторые водители остановились их пропустить. В этот момент дама резко сорвалась с места и побежала на другую сторону дороги. Автомобилист на белой иномарке не успел среагировать и наехал на пешехода.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, за рулем Kia находился 51-летний мужчина. Он ехал по проспекту Кирова от Заводского шоссе в направлении улицы Теннисной. В районе дома № 129 он сбил 34-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Самарчанка получила различные травмы. Ей понадобилась госпитализация в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.

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