ФСБ заявила о предотвращении теракта на антифашистском фестивале в Самаре

Женщину задержали, когда она прятала химические компоненты для зажигательной смеси Фото: УФСБ по Самарской области

ФСБ заявила о предотвращении теракта на международном фестивале антифашистской песни «Гитары в строю» в Самаре. Преступление планировалось устроить на площади Куйбышева 1 мая 2023 года.

По подозрению в подготовке террористического акта силовики задержали уроженку Украины. Ее поймали, когда она оставила в тайнике пакет с химическими компонентами для зажигательной смеси. В телефоне женщины обнаружилась переписка с неизвестным, который представился сотрудником одной из военных организаций Украины. В дальнейшем некий человек должен был забрать пакет и устроить поджог на площади Куйбышева во время антифашистского фестиваля.

В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Сейчас она находится под стражей. Правоохранители выясняют личности ее сообщников.

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