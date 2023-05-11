Выставка Samara Boat Show пройдет в самарском яхт-клубе «Ласточка» с 12 по 14 мая 2023 года

Впервые яхтенная выставка в Самаре состоялась в 2020 году. Фото: министерство туризма Самарской области

С 12 по 14 мая 2023 года в самарском яхт-клубе «Ласточка» пройдет 4-я выставка Samara Boat Show. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

В этом году в экспозиции акцент будет сделан на верфи из России. Свои разработки представят такие известные компании, такие как VBoats, Swift Chaser, BossForr, Victory Boats и другие. В рамках деловой программы запланировано обсуждение изменений на рынке, проблем и решений, а также положительной динамики в яхтенной инфраструктуре и других актуальных темы.

Каждый сможет пообщаться с представителями верфей, сравнить предложения и поучаствовать в тест-драйвах на воде на понравившихся моделях. Впервые яхтенная выставка в Самаре состоялась в 2020 году.

В прошлом году мероприятие посетили свыше 1500 человек из разных регионов. На выставке было представлено больше 40 новых и брокеражных яхт и катеров длиной от 5 до 10 метров.

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