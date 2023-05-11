Уроженка Украины готовила теракт во время фестиваля на площади Куйбышева в Самаре

Сторонницу украинских вооруженных формирований задержали в апреле 2023 года Фото: УФСБ по Самарской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на площади Куйбышева в Самаре. По их данным, его готовила уроженка Украины вместе с сообщниками. Силовики задержали женщину в апреле 2023 года.

ФСБ опубликовала видео, на котором видно, как украинка достает из машины с номерами ДНР черный пакет. Как оказалось, в нем находились химические компоненты для зажигательной смеси. Все это женщина спрятала в тайнике. Сразу после этого ее задержали силовики.

В авто подозреваемой нашли телефон, а в нем переписку с неизвестным, который представился сотрудником одной из военных организаций Украины. Тот заявил, что пакет в дальнейшем заберет некий человек. Он же должен был устроить поджог на главной площади Самары во время антифашистского фестиваля в начале мая 2023 года. Целью провокации было оказать воздействие на органы власти РФ и склонить их к отказу от проведения СВО.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Сейчас она находится под стражей. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают личности сообщников женщины.

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