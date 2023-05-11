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НовостиОбщество11 мая 2023 8:00

В Самаре реконструкция дома Маштакова велась с нарушениями

Проверку провела Счетная палата Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Объект реконструировали без разрешения на строительство.

Объект реконструировали без разрешения на строительство.

Фото: правительство Самарской области

Счетная палата Самарской области проверила использование в 2021-2023 годах средств бюджета региона, выделенных на обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия.

Проверка касалась и предоставления субсидий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома М. Д. Маштакова». Выяснилось, что с 21 сентября 2021 года по 25 сентября 2022 года работы по сохранению объекта велись при отсутствии технического надзора.

Так, не были проведены экспертно-проверочные мероприятия, которые призваны установить соответствие работ требованиям проектно-сметной документации, результатам инженерно-геологических изысканий и исследований.

Помимо этого, дом Маштакова реконструировали без разрешения на строительство. Отчет о результатах контрольного мероприятия направили губернатору Самарской области и в самарскую Губдуму.

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