Продолжение каштановой аллеи появилось возле 6-го причала в Самаре

Каштаны символизируют доблесть, мудрость и заботу / Фото: Единая Россия

В Самаре преобразили и озеленили север возле 6-го причала. Там появилось продолжение каштановой аллеи, начало которой положили в 2022 году. Организовали эко-акцию, в которой приняли участие депутаты, жители ближайших домов и представители городской администрации, активистки «Женского движения Единой России» в Самарской области.

– В 2022 году мы начали первый этап – посадили около 30 каштанов. Теперь планируем еще 20. Если место останется, еще досадим, – отметил глава Самарского района Роман Радюков. Он обеспечил активисток необходимой техникой, снаряжением и водой для полива.

Каштаны выбрали не случайно. Они символизируют доблесть, мудрость и заботу. Кроме того, эти деревья неприхотливы и устойчивы к ветрам. Они начнут цвести примерно через три года.

Инициатор акции – координатор женского движения в Самарской области Светлана Макушева – поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии и помог преобразить локацию.

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