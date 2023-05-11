BMW врезался в стоящий Lexus и отлетел в дерево на Волжском проспекте в Самаре

Вся передняя часть иномарки-виновника превратилась в груду металла. Фото: "ДТП ДПС 63 САМАРА"

В четверг, 11 мая, в 06:48 в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Ленинском районе города 53-летний водитель BMW врезался в стоящий Lexus.

— Мужчина ехал по Волжскому проспекту от улицы Полевой в направлении улицы Маяковского. В ходе движения он не обеспечил постоянный контроль за движением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист наехал на Lexus, транспортное средство стояло у обочины. От удара BMW отбросило на дерево. Отмечается, что фрагментами иномарки повредило автомобиль Kia.

Судя по фото, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, вся передняя часть иномарки-виновника превратилась в груду металла. В результате ДТП пострадал водитель BMW, ему оказали медицинскую помощь.

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