В апреле выдачи ипотеки в России сохранились на уровне марта

Семейная ипотека остается в числе популярных программ. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Спрос на ипотечное кредитование в стране продолжает оставаться стабильным: в апреле он был таким же, как в марте. Своей статистикой поделился банк ВТБ. В апреле он оформил около 19 тысяч жилищных кредитов, а всего с начала года порядка 63,3 тысяч. Около трети в структуре продаж января-апреля заняли Москва и область, на втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В топ-5 регионов также Вклад в динамику рынка внесли уход от «околонулевых» программ застройщиков и смещение спроса клиентов на «вторичку», где действуют более низкие ценовые параметры. В январе-апреле на квартиры на вторичном рынке пришлось около 56% сделок. Клиенты, рассматривающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «Ипотека с господдержкой-2020» и «семейная ипотека».

- После ажиотажного спроса заемщиков в марте на фоне сворачивания «околонулевых» программ, реализуемых застройщиками, в апреле российский рынок ипотеки стабилизировался. Выдачи превысили результат апреля рекордного 2021 года. На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного жилья фиксируется снижение среднего размера ипотечного кредита: в нашем банке с начала года этот показатель сократился на 9%, до 4,8 млн рублей. В мае в связи с длинными выходными мы ожидаем некоторое замедление динамики рынка. Но в целом по первому полугодию 2023 года мы ожидаем, что российские банки выдадут ипотеку на 46% больше, чем в 2022 году и на 2% больше, чем в 2021 году, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.