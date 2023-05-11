Тольяттинец сжег машину соседа по гаражу из-за громкой музыки

Владелец авто оценил ущерб в 100 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В конце апреля 2023 года у гаражного бокса на улице Офицерской в Тольятти произошло ЧП. Там загорелся автомобиль SEAT Toledo. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Как выяснилось, это было не случайное возгорание, а поджог. Момент преступления засняли камеры наружного видеонаблюдения.

Полицейские показали записи владельцу авто, где был запечатлен некий мужчина. В нем потерпевший опознал своего соседа по гаражному боксу, с которым они накануне поссорились. Подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Правоохранители наведались к нему домой и задержали.

Мужчина сразу признал свою вину. Рассказал, что ему не понравилась громкая музыка, доносившаяся из машины соседа. Когда тот ушел, оставив машину возле гаража, тольяттинец бросил под нее облитую легковоспламеняющейся жидкостью тряпку и поджег. По его словам, он хотел только напугать соседа и не думал, что авто вспыхнет. Испугался и не стал тушить пожар.

В отношении жителя Тольятти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, мужчине может грозить до 5 лет колонии. Отметим, что он пообещал полностью возместить ущерб соседу по гаражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.