Самарцы попали в тройку самых активных путешественников в майские выходные

Самарцы любят путешествовать. Фото: МегаФон.

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Такие выводы сделаны на основе анализа обезличенных данных абонентов компании МегаФон в роуминге.

Жители Самарской области вошли в первую тройку рейтинга, уступив только москвичам и петербуржцам. Лидером среди дальних заграничных направлений для местных путешественников стала Турция — с начала мая ее посетили около 19% абонентов оператора. Также в первую пятерку стран-фаворитов попали Казахстан, ОАЭ, Беларусь и Грузия.

Также на майских праздниках жители Самарской губернии активно выезжали в соседние регионы. Больше 24% абонентов оператора отправились в путешествие по Ульяновской области. 17% - в Оренбург, 13% - в Татарстан.

В свою очередь Самарская область в майские выходные стала местом притяжения туристов из более чем 70 государств. Регион попал в десятку самых гостеприимных. Чаще других здесь можно было встретить приезжих из стран СНГ, Германии, Франции, США и Китая. Губернию для отдыха также выбрали путешественники из Москвы, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.