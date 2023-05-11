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НовостиОбщество11 мая 2023 9:39

Самарцев приглашают в САТОБ на оперетту «Сильва» 19 мая 2023 года

Мероприятие приурочат к юбилею заслуженной артистки России Евгении Теняковой
Анастасия ФИЛАТОВА
Оперетта расскажет о судьбе артистки варьете по имени Сильва / Фото: САТОБ

Оперетта расскажет о судьбе артистки варьете по имени Сильва / Фото: САТОБ

В следующую пятницу, 19 мая 2023 года, в Самарском академическом театре оперы и балета покажут оперетту Имре Кальмана «Сильва» (12+). Она будет приурочена к юбилею заслуженной артистки России, народной артистке Самарской области Евгении Теняковой.

Примадонна поставила «Сильву» на сцене САТОБа и исполнит партию княгини Юлианны Воляпюк. Оперетта расскажет о судьбе артистки варьете, окруженной князьями и графами. В Сильву влюблен Эдвин – сын князя Воляпюка, который не может жениться на артистке из-за сословных предрассудков.

Отметим, Евгения Тенякова служит в театре оперы и балета более 38 лет. На ее счету десятки исполненных партий. Кроме того, артистка состоялась как педагог, литератор и режиссер-постановщик.

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