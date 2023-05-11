В Самарской области пенсионер приревновал жену, сжег дом и переехал жить в баню

Огонь почти полностью уничтожил дом, жить теперь в нем невозможно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали 72-летнего пенсионера, который приревновал свою жену и, желая отомстить, сжег дом. Случилось все в конце апреля 2023 года в одном из сел Кинельского района.

Первыми пожар заметили соседи. Они вызвали на место сотрудников МЧС и правоохранителей. Огонь потушили, но он успел уничтожить почти всю постройку. Жить теперь там невозможно. Хозяйка дома – 77-летняя женщина – оценила ущерб в более чем 600 тысяч рублей. Пенсионерка сразу заподозрила в причастности к происшествию своего мужа. Накануне пожара супруги поссорились, и женщина уехала к родственникам.

Предполагаемого поджигателя задержали в течение нескольких часов – его нашли на одной из улиц села. Пенсионер признал вину. Рассказал, что устроил пожар из ревности, хотел досадить жене. Оставшись дома один, мужчина выпил, затем наполнил две стеклянные бутылки бензином и разлил жидкость по комнатам. Он поджег дом и вышел на улицу, некоторое время понаблюдал за распространяющимся огнем, а затем покинул место преступления.

В отношении селянина правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Пока он проживает в бане, расположенной во дворе сгоревшего дома. Расследование продолжается.

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