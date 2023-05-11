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НовостиОбщество11 мая 2023 10:14

Шесть дворов благоустроят в Промышленном районе Самары в 2023 году

Сейчас работы ведутся на территориях всех пространств
Ирина СИНЕГУБОВА
Двор на Московском шоссе будет разделен на тематические зоны.

Двор на Московском шоссе будет разделен на тематические зоны.

Фото: администрация Самары

В 2023 году в Промышленном районе Самары благоустроят шесть дворов. Сейчас все пространства уже охвачены работами. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, на территории дворового пространства на Московском шоссе, 147 специалисты уложили верхний слой антитравматического покрытия и установили скамейки и урны. Двор будет разделен на тематические зоны.

Планируется, что в центральной «окружности» двора расположится участок для отдыха жителей, также сформированы территории детской и воркаут-площадки. Полностью отремонтируют внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, в том числе, со стороны Московского шоссе.

Жители могут принять активное участие в благоустройстве дворов и голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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