Пожарные в течение часа потушили возгорание Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в четверг, 11 мая 2023 года, на Николаевском проспекте, 57 в Южном городе произошел пожар. Загорелась квартира на девятом этаже жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:50. В квартире на девятом этаже происходило сильное задымление. В 13:15 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров и в 13:36 ликвидирован, - отметили в оперативном ведомстве.

В целях безопасности из дома эвакуировали 35 человек, в том числе пятерых детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал. На месте происшествия работали 59 человек и 29 единиц техники. Причина пожара пока неизвестна. Это предстоит установить специалистам.

Площадь пожара составила 50 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.