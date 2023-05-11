Самарский депутат Абдалкин не смог обжаловать штраф по «делу о лапше»

Народный избранник оказался в центре разбирательств из-за видео, которое появилось в соцсетях этой зимой. Фото: Фото: Михаил Абдалкин / vk.com

Самарский областной суд вынес решение по жалобе депутата Михаила Абдалкина. Народный избранник хотел оспорить штраф в размере 150 тысяч рублей, который ему ранее назначил Новокуйбышевский городской суд.

Напомним, разбирательства начались из-за видео, которое появилось в соцсетях в феврале 2023 года. Михаил Абдалкин снял на камеру, как он слушал послание президента, повесив на уши лапшу.

После публикации на депутата составили административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ». Новокуйбышевский городской суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Абдалкин планировал обжаловать это решение, однако Самарский облсуд суд оставил его в силе.

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