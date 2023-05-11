Нездоровые коричневые туи в кашпо выставили в центре Самары в мае 2023

Пока неизвестно, удастся ли вылечить оставшиеся хвойные растения. Фото: "ЭкоШоп"

В мае 2023 года жители Самары обратили внимание на сухие коричневые туи в кашпо, которые выставили в центре города. Горожан удивил нездоровый вид растений.

— Скорее всего они уже не обретут зеленый цвет. Почему их выставили в таком состоянии, большой вопрос, — написали в сообществе «ЭкоШок».

На информацию, опубликованную обеспокоенными самарцами в социальных сетях, отреагировал департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Там объяснили, почему туи выставили в таком состоянии.

— Сейчас ведутся работы по лечению насаждений, работы будут продолжены до их восстановления. Некоторые растения хорошо перенесли зимний период, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Очевидцы сообщили «КП-Самара», что 11 мая часть выставленных на городские улицы сухих туй куда-то увозили на грузовике. Пока неизвестно, удастся ли вылечить оставшиеся хвойные растения.

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