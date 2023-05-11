В Самаре родители потребовали уволить педагога гимназии за навязывание религии

Непростая ситуация произошла в гимназии №54
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Непростая ситуация произошла в одном из образовательных учреждений Самары. Родители школьников потребовали уволить педагога. Причина – навязывание религии.
В центре внимания оказалась гимназия №54 «Воскресение». Одна из местных учительниц ранее потеряла работу – ее уволили из-за прогула. Об этом женщина сообщила в марте 2023 года в ходе приема у депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
Теперь педагог намерена восстановиться в должности. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в суде. Департамент образования хочет заключить мировое соглашение и вернуть учителя в гимназию, однако родители и директор выступают против. Свою позицию они объяснили депутату Хинштейну во время приема в среду, 10 мая.
– Мы собрали 150 подписей, и не хотим, чтобы данный педагог восстанавливался в должности. Мы категорически против. Педагог навязывает свою религиозную позицию. Она показывает детям фильмы, которые не соответствуют школьной программе, – поделились родители.
Сам парламентарий отмечает, что этот вопрос довольно эмоциональный. Однако он уверен, что верное решение в любом случае будет принято.
– Все упирается в закон. Есть основания для увольнения, значит увольнять. Нет основания – значит нет, – прокомментировал ситуацию Александр Хинштейн.
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