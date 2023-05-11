В Самарской области из-за сухой погоды объявили оранжевый уровень опасности

Предупреждение действует с 12 мая 2023 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 12 мая 2023 года, в Самарской области начнет действовать оранжевый уровень опасности. Причина – сухая погода, которая установилась в регионе. Информацию сообщили в областном ГУ МЧС.

– В период с 12 по 15 мая 2023 года местами по Самарской области сохраниться чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс. Объявлен оранжевый уровень опасности, – пояснили специалисты.

Из-за сухой погоды возрастает риск природных пожаров. Нередко они происходят по вине человека. Поэтому жителям губернии запрещено посещать леса и въезжать туда на транспорте, разводить костры в лесных массивах, поджигать сухую траву на природе.

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