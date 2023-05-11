Губернатор Дмитрий Азаров оценил качество ремонта в школе Октябрьска

Губернатор отметил уникальные возможности системы образования региона. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество капитального ремонта здания городской школы № 3 и передал ученикам музейный экспонат от участников СВО.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022 году была отремонтирована кровля, приведен в порядок фасад школы, заменены окна, двери и все инженерные коммуникации. Также полностью обновили мебель, учебные материалы и пособия, закупили дополнительное современное оборудование.

В разработке дизайна участвовали ученики и родители. За основу взяли идеи с конкурса рисунков: школьники изображали обновленную школу мечты. Глава региона пообщался с учениками восьмого класса. Как выяснилось, многие ребята решили учиться в техникумах и вузах Самарской области. Губернатор отметил уникальные возможности системы образования региона для получения профессии и дальнейшего трудоустройства.

— Планы очень хорошие – жить на Волге. Ведь невозможно не влюбиться в такую красоту и простор. Вы точно найдете, где себя реализовать. Желаю успешного окончания учебного года, — сказал Дмитрий Азаров.

Помимо этого, ученики провели главе региона небольшую экскурсию по школьному музею. Там уже есть экспозиции, посвященные учителям-ветеранам школы, участникам Великой Отечественной войны, а сейчас ребята собирают информацию об участниках спецоперации. Губернатор отметил важность появления в школе своего музея и поручил министру образования региона дополнительно оснастить помещение витринами, стеллажами и экспонатами.

— Когда я был на передовой, бойцы из 2-й Гвардейской общевойсковой армии вручили мне такого лебедя, который сделан из отстрелянного снаряда. Теперь он будет храниться у вас. Наши бойцы защищают мир, мирное небо над нашей страной и областью, — передал школьникам Дмитрий Азаров лебедя, привезенного из зоны СВО.

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