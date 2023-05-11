Трамваи и автобусы будут ждать болельщиков после матча «Крыльев» с «Локомотивом» в Самаре

Перекрытий автомобильных дорог на территории рядом со стадионом не планируется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 14 мая, в Самаре пустят дополнительный общественный транспорт после матча между футбольными командами «Крылья Советов» и «Локомотив». Об этом сообщили в городской администрации.

Так дополнительные трамваи № 5, 11 и 12 будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена». К остановке «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, 23, 34, 41 и 47, они проследуют в сторону проспекта Кирова

А с остановки «Улица Дальняя» самарцы смогут уехать на дополнительных автобусах № 1 и 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.

Также отмечается, что перекрытий автомобильных дорог на территории рядом со стадионом не планируется. Матч начнется в 15:00 и будет проходить на стадионе «Солидарность Самара Арена».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.