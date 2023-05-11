Свободные места в детских садах Самары распределят 19 мая 2023 года

Родителям советуют проверить информацию, указанную в заявлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 19 мая 2023 года пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Для успешного проведения процедуры департамент образования Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении. В случае, если будут обнаружены неточности или сведения, утратившие силу, необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений, – пояснили в мэрии.

О предоставлении места в детсаду родителям сообщат сотрудники дошкольного учреждения. Проверить информацию также можно на Портале образовательных услуг – после зачисления статус «Очередник» сменится на «Направлен».

После этого родителям нужно будет обратиться в детсад для письменного подтверждения своего согласия. Срок – в течение 10 дней с момента получения извещения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.