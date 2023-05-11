В Самарской области 77-летний водитель «Лады» врезался в Kia и опрокинулся на грузовик

После удара Lada изменила направление движения и опрокинулась на «ГАЗ». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 11 мая, в 11:45 в Автозаводском районе Тольятти 77-летний водитель автомобиля Lada XRAY врезался в Kia Sportage и опрокинулся на «ГАЗ-3010GD».

— Пожилой мужчина ехал по ул. Борковской со стороны ул. Дзержинского в направлении Южного шоссе. ДТП произошло в районе дома № 79, когда он стал поворачивать налево, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Попутно с отечественной машиной двигалась Kia, с ней транспортное средство и столкнулось. За рулем иномарки находился 50-летний водитель. После удара Lada изменила направление движения и опрокинулась на «ГАЗ».

Грузовик ехал в прямом встречном направлении. В аварии пострадал водитель отечественного автомобиля, в больнице ему назначили амбулаторное лечение.

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