Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 12:21

Волга в Самарской области прогрелась до аномальных температур в мае 2023 года

Температура воды около областной столицы составила 8,2 градуса
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уровень воды при этом оказался низким

Уровень воды при этом оказался низким

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В мае 2023 года в Самарской области зафиксировали высокие температуры воды в Волге. Река прогрелась до аномальных значений. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Температура воды в Саратовском водохранилище по состоянию на 10 мая 2023 года составила 8,2 - 11,8 градусов. В районе Самары – 8,2 градуса, что на 2,2 градуса выше нормы, – поделились специалисты.

Вода оказалась теплой и на Куйбышевском водохранилище – там она прогрелась до 8,7 - 11,8 градусов. В районе Тольятти температура составила 8,7 градуса. Это также на 2,2 градуса выше нормы.

Отметим, что превышения температурных показателей были зафиксированы еще в апреле. Уже тогда температура воды в Волге была выше на 1,1 градус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.