Волга в Самарской области прогрелась до аномальных температур в мае 2023 года

Уровень воды при этом оказался низким Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В мае 2023 года в Самарской области зафиксировали высокие температуры воды в Волге. Река прогрелась до аномальных значений. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Температура воды в Саратовском водохранилище по состоянию на 10 мая 2023 года составила 8,2 - 11,8 градусов. В районе Самары – 8,2 градуса, что на 2,2 градуса выше нормы, – поделились специалисты.

Вода оказалась теплой и на Куйбышевском водохранилище – там она прогрелась до 8,7 - 11,8 градусов. В районе Тольятти температура составила 8,7 градуса. Это также на 2,2 градуса выше нормы.

Отметим, что превышения температурных показателей были зафиксированы еще в апреле. Уже тогда температура воды в Волге была выше на 1,1 градус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.