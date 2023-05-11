Дмитрий Азаров встретился с родственниками бойцов СВО в Октябрьске

Женщины рассказали губернатору, какую помощь им оказывают власти города Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с родственниками участников СВО в Октябрьске. Он обсудил с родными и близкими военнослужащих вопросы дополнительной помощи и поддержки.

Глава региона спросил у жен и матерей бойцов, какая помощь им требуется. Женщины в ответ заверили, что городская администрация делает для них все необходимое: помогает с ремонтом или с вспашкой огорода. Кураторы все время с ними на связи.

– Хорошо, что есть контакт, будем держать его и дальше. В городах и районах коллеги по-человечески отнеслись к делу, не по-чиновничьи. Коллеги настроены на искреннюю помощь и поддержку, спасибо им, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил о создании в Самарской области специального госфонда «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей. По его словам, после запуска организации появятся дополнительные социальные координаторы, которые будут работать во взаимодействии с региональной системой по оказанию помощи родным бойцов.

В ходе встречи женщины рассказали, как власти Октябрьска помогли им с помещением для недавно созданной АНО «Зов сердца». Организация помогает не только военнослужащим и их близким, но и в реализации общественных проектов города. К примеру, сейчас активисты занимаются плетением маскировочных сетей, сбором гуманитарных грузов, изготовлением окопных свечей. Присоединиться к волонтерам могут все желающие.

- Я рад, что людей, готовых помочь, становится все больше, а значит, победа становится ближе. Бойцам важно знать и понимать, что на родной земле о них ни на минуту не забывают и всемерно помогают, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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