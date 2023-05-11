На горе Светелка в Самарской области построят смотровую башню с площадкой для отдыха

Светелка находится в Шигонском районе и является самой западной вершиной Жигулевских гор Фото: правительство Самарской области

В Самарской области построят туристический маршрут на гору Светелка. Там появится смотровая башня и площадка для отдыха туристов. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

– В соответствии с проектом, объект будет представлять собой башню с высоким куполом. Общая высота здания составит 26 метров, высота купола – около 13 метров, – пояснили региональные власти.

Смотровые площадки разместятся на трех уровнях. На уровне входа построят площадку-террасу. Вторая, на шесть метров выше, будет опоясывать здание. Третья и основная площадка появится под куполом, на высоте 10 метров над землей. Подняться на них можно будет по лестницам – они разместятся внутри здания.

Работы будут выполнены за счет областного и муниципального бюджетов. Их планируется завершить до конца текущего строительного сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.