Юбилейный Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 29 июня по 2 июля 2023

Местом проведения фестиваля станет традиционная поляна на Мастрюковских озерах Фото: Архив "КП"

В Самарской области в 2023 году в 50-й раз состоится Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля 2023 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В этом году гости Грушинского фестиваля отправятся в ретро-путешествие - на поляне воссоздадут атмосферу 70-х годов. Также их ждут различные мастер-классы, новое выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей», галереи «Пять поколений Лауреатов Грушинского» и «Легенды Грушинского». Еще один сюрприз – улицы и тропы поляны получат имена легендарных людей Грушинского фестиваля. К примеру, там можно будет увидеть дорогу Юрия Визбора, перекресток Евгения Евтушенко, рощу Валерия Мищука и др.

На фестивале выступят более 110 авторов, исполнителей, музыкантов и поэтов. Будут работать 14 концертных площадок. Для гостей мероприятия будут доступны фудкорт и ярмарка, скважины с питьевой водой, а также парковка для транспорта. Подробнее о программе юбилейного Грушинского можно узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.