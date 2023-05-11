ТОАЗ организовал профильную смену в области химии в центре для одаренных детей «Вега»

По итогам обучения школьники должны будут разработать и придумать свои проекты / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарском региональном центре для одаренных детей «Вега» стартовала профильная смена в области химии. Ее организовал Тольяттиазот. В рамках смены 20 школьников губернии пройдут обучение по специализированной программе предприятия «Умные удобрения».

Проект рассчитан на ребят в возрасте 15-16 лет. Он включает двухнедельный курс базовых знаний в сфере химических технологий и продукции. Кураторами смены выступят преподаватели Тольяттинского государственного университета.

– Мы не первый год сотрудничаем с центром «Вега». Начинали с открытых уроков, сейчас проводим полноценное обучение по специально разработанной программе. Старшеклассники смогут расширить свой кругозор, сформировать представление об общих принципах работы химических предприятий и особенностях производства минеральных удобрений, - отметил заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Школьников ждут не только теоретические занятия, но еще и семинары, мастер-классы, экскурсии, а также спортивные активности – тренировки с чемпионами России и участниками Олимпийских игр. Кроме того, ученики посетят завод и познакомятся с работой промплощадки и лаборатории. По итогам обучения старшеклассники должны будут разработать и защитить свои проекты. Авторов лучших работ наградят специальными призами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.