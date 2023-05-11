Военную технику заметили на Пугачевском тракте в Самаре 11 мая 2023 года

Боевые машины принимали участие в параде Победы на площади Куйбышева 9 мая 2023 года Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В четверг, 11 мая 2023 года, самарцы заметили на улицах города военную технику. Огромные махины – ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» – проехали по Пугачевскому тракту. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам горожан, техника направлялась в сторону выезда из областной столицы. Они предположили, что это те самые машины, что участвовали в параде Победы на площади имени В.В. Куйбышева 9 мая 2023 года. Вероятно, теперь «Искандеры» отправились к месту постоянной дислокации.

Напомним, военную технику привезли в Самару для участия в параде 4 мая 2023 года. Ее по традиции разместили рядом с главной площадью города – на улице Молодогвардейской. Там боевые машины в течение нескольких дней стояли за ограждением. На площади Куйбышева их можно было увидеть дважды – во время генеральной репетиции парада 7 мая и в День Победы.

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