Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:45

В Самаре бухгалтер детсада незаконно начисляла зарплату себе и двум сотрудникам

Общая сумма ущерба превысила 330 тыс. рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального детского сада. Ее подозревают в мошенничестве. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что главбух незаконно начисляла себе и двум сотрудникам заработную плату. Действия продолжались в период с января 2020 по декабрь 2022 года. Сумма ущерба превысила 338 тысяч рублей. Средствами сотрудница детсада распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.