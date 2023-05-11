В Самаре бухгалтер детсада незаконно начисляла зарплату себе и двум сотрудникам

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального детского сада. Ее подозревают в мошенничестве. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что главбух незаконно начисляла себе и двум сотрудникам заработную плату. Действия продолжались в период с января 2020 по декабрь 2022 года. Сумма ущерба превысила 338 тысяч рублей. Средствами сотрудница детсада распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.